Mortal Kombat: зірки фільму через 24 роки зійшлися в епічному поєдинку

Видання Hollywood Reporter виклало на YouTube вкрай цікавий ролик. Журналісти запросили в гості Робіна Шу і Ліндена Ешбі, які виконали в легендарній екранізації "Смертельної битви" 1995 року ролі Лю Кенга і Джонні Кейджа, щоб зіграти з ними в Mortal Kombat. І, зрозуміло, поговорити!

Виявляється, актори гарні не тільки на екрані, але і в житті: вони з легкістю здолали журналіста та зіграли внічию один з одним.

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Звичайно, бою в файтинг присвячена мала частка хронометражу ролика: значно більше часу автори приділили бесіді з зірками. Шу і Ешбі в дуже теплих тонах відгукнулися про роботу над культовою картиною, а також зізналися, що зараз підтримують дружній зв'язок.

Крім того, Робін Шу розповів про труднощі, з якими зіткнувся при отриманні ролі Лю Кенга. Зокрема, йому довелося проходити кастинг аж цілих сім разів. А Ешбі видав невеликий інсайд: виявляється, знаменита фраза Джонні Кейджа про окуляри, що коштували 500 доларів, – імпровізація.

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