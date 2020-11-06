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Ікласта спокусниця повертається: дивіться новий трейлер Mortal Kombat 11

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Улюблена героїня повертається в Mortal Kombat 11 - фото 1
Улюблена героїня повертається в Mortal Kombat 11

Нарешті настав момент, якого з нетерпінням чекали всі шанувальники Mortal Kombat. Розробники з NetherRealm і WB Games опублікували персональний трейлер Міліни, однієї з улюблених героїнь фанатів серії. Дивіться круте відео на Радіо МАКСИМУМ!

Зубаста сестричка-клон Кітани як і раніше має добрий вигляд (місцями), граціозна і смертельно небезпечна. Шарму войовниця вже точно не розгубила.

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Нагадаємо, що Міліна дебютувала у другій частині Mortal Kombat ще у далекому 1993 році й завжди вважалася знаковим героєм серії. Жвава суміш еденійки та тартакана була жорстоко страчена у MKX, але то була не перша і, мабуть, не остання смерть героїні. Умирати лише для того, щоб пізніше воскреснути, для персонажів файтингу – не в новинку.

У MK11 Міліна з'явиться як один з бійців Kombat Pack 2, куди також увійшли ветеран франшизи Рейн і ветеран В'єтнамської війни Джон Рембо у виконанні Сильвестра Сталлоне.

Набір надійде у продаж уже 17 листопада і буде доступний на всіх платформах як минулого, так і нового покоління. У цей же день вийде і повне видання файтингу, Mortal Kombat 11 Ultimate. До слова, через мережу вже активно поширюється слух про Kombat Pack 3, куди включать ще п'ятьох героїв.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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