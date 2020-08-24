Відпусти його: вийшов перший трейлер трилера з Кевіном Костнером

Опублікований трейлер фільму Відпусти його з Кевіном Костнером у головній ролі. Прем'єра стрічки запланована на 10 грудня.

Переконливо виглядає у трейлері володар двох Оскарів Кевін Костнер і номінантка Оскара Дайан Лейн (той самий дует, що грав земних батьків Кларка Кента в Людині зі сталі).

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Нарізаний ролик картини доступний на YouTube. Після втрати сина шериф на пенсії і його дружина залишають своє ранчо в Монтані і, щоб визволити онука з лап небезпечної сім'ї, вирушають в Дакоту. Від чого небезпечна сім'я, як бачимо, зовсім не в захваті. Хоча і регоче зловісно і глумливо.

Режисер, автор сценарію і продюсер Томас Безуча (Привіт сім'ї!, Монте-Карло). В основі – роман Ларрі Вотсона. Українська прем'єра – 10 грудня. Світова – місяцем раніше.

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