ЕНЕЇДА – Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ: усе про культову поему української літератури

Іван Котляревський "Енеїда" – поема, яка започаткувала становлення нової української літератури. У цьому творі розповідається історія троянського отамана Енея. За мотивами поеми навіть зняли однойменний мультфільм. До вашої уваги текст та аналіз "Енеїди".

Поема "Енеїда" – це найвідоміший твір Івана Котляревського. В основі поеми лежить сюжет класичної поеми Вергілія. Повний текст бурлескно-травестійного твору складається з шести частин.

Текст уривку з поеми "Енеїда"

Еней був парубок моторний

І хлопець хоть куди козак,

Удавсь на всеє зле проворний,

Завзятіший од всіх бурлак.

Но греки, як спаливши Трою,

Зробили з неї скирту гною,

Він, взявши торбу, тягу дав;

Забравши деяких троянців,

Осмалених, як гиря, ланців,

П'ятами з Трої накивав.

Він, швидко поробивши човни,

На синє море поспускав,

Троянців насажавши повні,

І куди очі почухрав.

Но зла Юнона, суча дочка,

Розкудкудакалась, як квочка, —

Енея не любила — страх;

Давно уже вона хотіла,

Його щоб душка полетіла

К чортам і щоб і дух не пах.

Еней був тяжко не по серцю

Юноні — все її гнівив;

Здававсь гірчійший їй від перцю,

Ні в чім Юнони не просив;

Но гірш за те їй не любився,

Що, бачиш, в Трої народився

І мамою Венеру звав;

І що його покійний дядько,

Парис, Пріамове дитятко,

Путивочку Венері дав.

Побачила Юнона з неба,

Що пан Еней на поромах;

А те шепнула сука Геба...

Юнону взяв великий жах!

Впрягла в гринджолята павичку,

Сховала під кибалку мичку,

Щоб не світилася коса;

Взяла спідницю і шнурівку,

І хліба з сіллю на тарілку,

К Еолу мчалась, як оса.

"Здоров, Еоле, пане-свату!

Ой, як ся маєш, як живеш? —

Сказала, як ввійшла у хату,

Юнона. — Чи гостей ти ждеш?.."

Поставила тарілку з хлібом

Перед старим Еолом-дідом,

Сама же сіла на ослін.

"Будь ласкав, сватоньку-старику!

Ізбий Енея з пантелику,

Тепер пливе на морі він.

Ти знаєш, він який суціга,

Паливода і горлоріз;

По світу як іще побіга,

Чиїхсь багацько виллє сліз.

Пошли на його лихо злеє,

Щоб люди всі, що при Енеї,

Послизли і щоб він і сам...

За сеє ж дівку чорнобриву,

Смачную, гарну, уродливу

Тобі я, далебі, що дам".

Історія написання поеми "Енеїда"

Над своєю поемою "Енеїда" Іван Котляревський працював орієнтовно 30 років.

Три перші частини були надруковані у 1798 році. Четверта вийшла друком в 1809 році. П'яту частину читачі отримали в 1822 році. А повний текст твору був готовий в 1825-1826 роках, проте надрукували його після смерті письменника – в 1842 році.

Перші частини видання "Енеїда" 1798 року надрукували завдяки ініціативі конотопського поміщика Максима Пурпури. Це перша друкована українська книга, написана живою народною мовою.

Аналіз поети "Енеїда" Івана Котляревського

"Енеїда" – бурлескно-травестійна поема. У творі є різкий контраст між однойменною поемою Вергілія, міфологічною темою та літературними прийомами їх розкриття.

До вашої уваги короткий аналіз поеми:

Тема: зображення буденного життя різних верств населення українського суспільства кінця 18 – початку 19 століття.

зображення буденного життя різних верств населення українського суспільства кінця 18 – початку 19 століття. Головна думка : літературним прийомом, сатирою та гумором, викрити та засудити негативні соціальні явища суспільства кінця 18 – початку 19 століття.

: літературним прийомом, сатирою та гумором, викрити та засудити негативні соціальні явища суспільства кінця 18 – початку 19 століття. Ідея: висміювання українських панів та чиновників, козацьких старшин, їхнього паразитичного способу життя, обжерливості, пияцтва, сварок. А також уславлення патріотизму, вірності обов'язку, мужності, товариської солідарності тощо.

висміювання українських панів та чиновників, козацьких старшин, їхнього паразитичного способу життя, обжерливості, пияцтва, сварок. А також уславлення патріотизму, вірності обов'язку, мужності, товариської солідарності тощо. Віршовий розмір , яким написана "Енеїда" – чотиристопний ямб.

, яким написана "Енеїда" – чотиристопний ямб. Мовні особливості "Енеїди" полягають у тому, що твір написаний розмовною українською мовою того часу. Характерною для поеми є синонімічні ряди слів, багата народна фразеологія, фамільярність, експресивність, середньонаддніпрянська говірка тощо.

"Енеїди" полягають у тому, що твір написаний розмовною українською мовою того часу. Характерною для поеми є синонімічні ряди слів, багата народна фразеологія, фамільярність, експресивність, середньонаддніпрянська говірка тощо. У поемі "Енеїда" є переплетіння двох сюжетних ліній : продубльоване тло сюжету поеми Вергілія та реальні мандри запорозьких козаків після зруйнування Січі, як й творять основу сюжету.

: продубльоване тло сюжету поеми Вергілія та реальні мандри запорозьких козаків після зруйнування Січі, як й творять основу сюжету. Проблематика твору: соціальна нерівність, патріотизм народних мас, громадський обов'язок, виховання майбутнього покоління, дружба і ворожість, любов і ненависть, людяність і моральна нікчемність.

Композиція поеми "Енеїда"

Експозиція : знайомство з Енеєм та його ватагою троянців, які нагадують козаків-запорожців, з їх завзяттям, хоробрістю, веселими звичаями та войовничим настроєм.

: знайомство з Енеєм та його ватагою троянців, які нагадують козаків-запорожців, з їх завзяттям, хоробрістю, веселими звичаями та войовничим настроєм. Зав'язка : подорож Енея з троянцями. Мета: пошуки Італії.

: подорож Енея з троянцями. Мета: пошуки Італії. Кульмінація : битва Енея з Турном. Результат: боги розділились на два табори.

: битва Енея з Турном. Результат: боги розділились на два табори. Розв'язка: перемога Енея над Турном. Причина: Зевс зглянувся над героєм та став на його бік.

Головні герої поеми "Енеїда"

У образах Енея і троянців змальовано українських козаків-запорожців, їх хоробрість та веселі звичаї.

Образи Богів демонструють феодально-поміщицьку верхівку з усіма її негативними рисами, хабарництвом, інтриганством, зневажливим ставлення до народу тощо. Деякі здатні допомогти Енею, інші можуть лише перешкоджати.

Земні герої – це українські поміщики-феодали, їх взаємини та побут.

Еней

Анхіз – батько Енея

Венера – мати Енея

Низ та Евріал – друзі-троянці

Зевс – верховний бог

Меркурій – бог-покровитель торгівлі

Еол – бог вітрів

Нептун – бог моря

Юнона – богиня шлюбу

Дідона – цариця

Сивілла – пророчиця

Цирцея – цариця

Латин – цар

Амата – дружина Латина

Лавінія – дочка Латина та Амати

Турн – цар рутульців

Скорочений переказ поеми Івана Котляревського "Енеїда"

1 частина

Греки спалили Трою, тож Еней, син Венери, і троянці змайстрували човни й вирішили рятуватися втечею морем. Дружина Зевса, богиня Юнона, ненавиділа Енея. Тому, коли побачила його втечу, попросила бога вітрів Еола здійняти бурю та потопив троянців. За таку послугу вона обіцяла "дівку чорноброву". Еол зчинив бурю. Еней у свою чергу домовився з морським богом Нептуном: за спокій в морі він дасть "пів копи грошей". Опісля утихомирення стихій та погоди, троянці почали свої улюблені розваги: поїсти, випити, поспати.

Венера почала хвилюватися за Енея й пішла до голови богів – Зевса. Стало відомо, що доля Енея вже вирішена: він поїде до Риму, "збудує сильне царство", "на панщину весь світ погонить" і "всім їм буде ватажок".

Після довгого плавання, кораблі стали біля міста Карфаген, в якому правила цариця Дідона. Вона закохалася в Енея та робила усе, щоб він не поїхав від неї. Тож через вечорниці та забави Еней забув про свою мету та Рим аж на два роки. Зевс побачив ці розваги й розлютився. Він послав Меркурія, щоб він нагадав Енеєві про його істинне призначення. Еней вночі втікає від Дідони, а вона себе спалює з горя.

2 частина

Після довгого плавання, троянці дісталися до сицилійської землі, на якій правив цар Ацест. Він гостинно прийняв гостей й Еней влаштував поминки за своїм батьком Анхізом. Поки вони їли, пили та гуляли, Юнона послала служницю, яка підмовила жінок спалити човни, щоб досадити п'яним чоловікам. Еней розлютився великій пожежі, лаяв богів та просив дощу, завдяки якому не всі човни згоріли. Еней уві сні побачив батька Анхіза, який попросив його навідатися до нього в пекло з метою порадитись.

3 частина

Після довгого-довгого плавання, троянці знудилися та пристали до Кумської землі. Поки всі відпочивали, Еней шукав дорогу до пекла. Він зустрів Сивілу-пророчицю – страшне "бабище" у хатці на курячій ніжці. Вона відведе його в пекло, проте треба дати хабаря богові сонця Фебові та їй. Вони знайшли нору: вулицю в пекло. Там, жили Дрімота, Зівота, Смерть, чума, війна, холод, голод та інші лиха, злі жінки, мачухи, сердиті чоловіки, неправедні судді, чиновники, волоцюги, п'яниці тощо.

Перевізник Харон переправив їх через річку Стікс. Біля входу їх зустрів страшний пес із трьома головами, якого Сивіла відволікла хлібом. У пеклі кипіли в смолі всі грішники. Найбільше страждали пани, які знущалися з людей, брехуни лизали гарячі пательні, скупим вливали розтоплене срібло в рот, батьки, які не вчили синів, "кипіли в нафті в казанах".

У пеклі Еней зустрів Дідону та вбитих земляків, розмовляв із ними, розпитував про все. Потім зустрівся з батьком, який сказав йому, що від нього буде "великий і завзятий рід", який "всім світом буде управляти".

4 частина

Троянці відпливли, потрапили у бурю й після негоди опинилися біля острова цариці Цірцеї, яка перетворювала людей на тварин. Троянці звернулися до Еола й він відніс їх вітрами на латинську землю, до берегів Тібру, де правив скупий цар Латин. У нього була дружина Амата й вродлива дочка Лавінія, яка мала багато залицяльників. Проте їй подобався цар рутульців Турн. Еней підготував для Латина багато подарунків та познайомився з ним, а цар захотів бачити Енея своїм зятем.

Юнону нервувало таке життя Енея, тож вона вирішила всіх посварити. На полюванні собаки троянців розірвали цуцика няньки Амати. Турнові приснилося, що Лавися його зрадила, тож він оголосив війну Енеєві. До Турна приєдналася Амата, яка не хотіла віддавати дочку за троянця.

5 частина

Еней думав, як перемогти Турна, й уві сні старий дід дає йому пораду: треба подружитися з аркадянами, ворогами латинів. Еней приносить жертву богам та іде до Евандра, царя аркадян. Він допомагає й відправляє з військом свого сина Палланта. Венера просить Вулкана-коваля зробити міцну зброю для Енея. Юнона відправляє служницю, яка попереджає Турна про плани Енея й радить вдарити першим. Спочатку Турн не може взяти троянську фортецю, а потім спалює троянський флот. Венера скаржиться Цібеллі, матері богів, а та – Зевсу, який перетворює кораблі троянців на сирен, а рутульці лякаються й тікають.

Ніби затишшя. На варті стоять молоді воїни Низ і Евріал. Низ пропонує самотужки побити ворогів у їхньому таборі, адже в Евріала є стара мати, а в нього нікого немає. Евріал не погоджується й вони йдуть разом. Вони знищили багато ворогів, але на зворотному шляху їх побачили латинці, від яких юнаки не змогли сховатися в лісі. Коли вони схопили Евріала, Низ заліз на вербу, кинув списа і видав себе. Полковник Волсент стратив Евріала, а Низ засадив ворогові меч і сам поліг.

Так розпочалася жорстока битва. Турн іде на штурм, троянці мужньо обороняються. Втручається Юнона й захищає Турна. Рутульці б'ють троянців, а ті хочуть тікати, проте начальник артилерії починає їх соромити, тож присоромлені троянці дружно наступають гуртом. Турн тікає.

6 частина

Боги на Олімпі сваряться, Зевс гнівається й забороняє втручатися в людські справи. Еней бачить видіння, що сталося в його стані. Йде у наступ. Мужньо б'ється й Паллант, проте Турн вбиває його й відправляє в рутульський стан. Троянці насідають, і Турн от-от має полягти. Юнона хитрощами домоглася від Зевса, щоб той зберіг життя Турнові.

Еней пропонує рутульцям помиритися й зробити поєдинок лише між ватажками. Почався поєдинок Енея і Турна. Юнона знову втрутилась. Зевс сказав їй, що все одно Еней стане безсмертним, буде на Олімпі, тому хай не старається. Еней перемагає Турна, залишеного без допомоги богів, хоче його помилувати, але, побачивши на ньому Паллантову ладунку, вбиває, щоб помститися за смерть юного лицаря.

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