Емма Вотсон зробила відверте зізнання: сама собі партнер

Зірка Гаррі Поттера, британська акторка Емма Вотсон розповіла, що з наближенням 30-річного віку відчуває тиск підсвідомих очікувань, однак зараз щаслива на самоті.

Вотсон, якій у квітні виповниться 30 років, каже, що в її життя прийшли стрес і тривога, пов'язані з тим, чого людина має досягти до настання цього віку.

Водночас, говорить актриса, вона відчуває себе щасливою на самоті, і називає цей стан "сама собі партнер" (being self-partnered). При цьому раніше, за її словами, вважала це неможливим. "Якщо ви не побудували будинок, якщо у вас немає чоловіка, немає дитини, вам вже виповнилося 30, а ви ще не на якомусь неймовірно безпечному, стабільному етапі вашої кар'єри чи ви все ще в пошуках... це просто неймовірна тривога", – пояснює Вотсон.

"Я відчувала щось на кшталт: чому всі приділяють так багато значення моменту виповнення 30 років? Це не така вже й велика подія...". Як відомо, актриса підтримує кампанію He For She, яка виступає за гендерну рівність.

