Анджеліна Джолі знялася оголеною у сміливій фотосесії

Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі знялася повністю оголеною для обкладинки журналу Harper's Bazaar. На пікантних знімках зірка позувала, загорнувшись у прозору тканину, прикривши інтимні частини тіла руками.

Анджеліна Джолі – одна з найбільш обговорюваних персон у світі, яка так чи інакше завжди на слуху. Актриса є однією з провокаційних секс-символів Голлівуду, яка часто радує своїх шанувальників відвертими кадрами. І цього разу зірка вразила своїх шанувальників сміливою зйомкою.

І ще: Сексуальна Демі Роуз у "голій" сукні розбурхала мережу

Для ефектної фотосесії Анджеліні підібрали чимало стильних і досить відвертих образів. Колготки сіточкою, яскраво-червоне боді, пишні спідниці, на одному фото вона і зовсім постала голою, прикрившись лише фатою. Також актриса приміряла різнокольорові перуки. Макіяж красуні зробили з графічними стрілками і чуттєвими губами.

Читайте також: Гарячі крихітки: Ірина Шейк і Стелла Максвелл похизувались формами