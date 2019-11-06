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Анджеліна Джолі знялася оголеною у сміливій фотосесії

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Анджеліна Джолі - фото 1
Анджеліна Джолі / instagram

Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі знялася повністю оголеною для обкладинки журналу Harper's Bazaar. На пікантних знімках зірка позувала, загорнувшись у прозору тканину, прикривши інтимні частини тіла руками.

Анджеліна Джолі – одна з найбільш обговорюваних персон у світі, яка так чи інакше завжди на слуху. Актриса є однією з провокаційних секс-символів Голлівуду, яка часто радує своїх шанувальників відвертими кадрами. І цього разу зірка вразила своїх шанувальників сміливою зйомкою.

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Для ефектної фотосесії Анджеліні підібрали чимало стильних і досить відвертих образів. Колготки сіточкою, яскраво-червоне боді, пишні спідниці, на одному фото вона і зовсім постала голою, прикрившись лише фатою. Також актриса приміряла різнокольорові перуки. Макіяж красуні зробили з графічними стрілками і чуттєвими губами.

Анджеліна Джолі знялася оголеною у сміливій фотосесії - фото 366313

Анджеліна Джолі знялася оголеною у сміливій фотосесії - фото 366317

Анджеліна Джолі знялася оголеною у сміливій фотосесії - фото 366314

Анджеліна Джолі знялася оголеною у сміливій фотосесії - фото 366315

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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