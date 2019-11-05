Кіану Рівз показав нову кохану: хто така Олександра Грант, яка вкрала серце Нео

Кіану Рівз вперше за довгий час з'явився на публіці з новою подругою, художницею Олександрою Грант. Ким є обраниця улюбленця публіки − читайте у нашій статті.

55-річний канадський актор і продюсер Кіану Рівз постійно стає зіркою мемів, однак його особисте життя завжди залишається таємницею для шанувальників. Річ у тому, що "Нео" реально не щастить, адже в минулому він втратив доньку і дружину. Пройшло чимало років і врешті Кіану з'явився на публіці не сам і доволі безтурботним. На гала-вечорі Art + Film у Лос-Анджелесі Рівз побував з новою подругою Олександрою Грант. Пара не соромилась триматись за руки увесь час і майже не відходили один від одного.

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Інсайдери розповідають, що Рівз з коханою робили селфі та розважались, а також не приховував свого щастя. Відзначимо, що Олександра знайома з актором ще з 2011 року, адже тоді вони разом працювали над його книжками, а згодом кілька разів разом відвідували світські заходи, однак без романтичного підтексту.

І навіть зараз Кіану ніяк не коментує стосунки з Грант, хоча очевидно, що вони пара.

Хто така Олександра Грант?

Олександра Грант − 46-річна американська художниця, яка народилась в Огайо та завершила Каліфорнійський коледж мистецтва у Сан-Франциско. Жінка має ступінь магістра з образотворчого мистецтва в області живопису та бакалавра мистецтва в області історії. Картини Олександри можна знайти у багатьох музеях світу, тому її впевнено можна назвати успішним митцем.

У 2008 році Грант створила свій проєкт під назвою grantLOVE, у рамках якого допомагає різним некомерційним організаціям, які мають зв'язок з мистецьким життям. А в 2015 році вона зняла специфічну документалку "Taking Lena Home" про те, як вкрадений надгробок повертали до Небраски.

І ось у 2015 Грант та Кіану Рівз разом створили видавництво X Artists' Books, яка займалось і книгами актора.

Особисте життя Олександри Грант також доволі таємниче, проте відомо, що у шлюбі вона також не була. Ще одним спільним для Рівза та художниці є те, що вона також кожного року витрачає чималі суми на благодійність.

Олександра Грант в Instagram доволі скромна, адже більшість її фото − витвори мистецтва або просто життєві кадри. Без ідеальних фільтрів та фоторедакторів − жінка не соромиться показувати себе такою, як вона є. І цим підкорює шанувальників!

instagram.com/grantalexandra

instagram.com/grantalexandra

instagram.com/grantalexandra

instagram.com/grantalexandra

instagram.com/grantalexandra

instagram.com/grantalexandra

instagram.com/grantalexandra

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