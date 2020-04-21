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Емінем відзначає 12 років життя без наркотиків: фото

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Емінем - фото 1
Емінем / instagram

Знаменитий репер Емінем зумів побороти свою наркотичну залежність. Він не соромиться про це говорити.

Відомий американський реп-виконавець Емінем (справжнє ім'я Маршалл Метерс) відзначив 12-років з того моменту, як він перестав вживати наркотики.

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Відповідну публікацію знаменитість зробив у своєму Instagram-акаунті. 47-річний виконавець виклав знімок значка з цифрою "12". "Чиста дюжина, записано! Я не боюсь", – підписав він фото. Публікація в соцмережі отримала вже понад 1,3 мільйона позначок "подобається" і 23,5 тисячі коментарів.

Нагадаємо, ніхто інший як сам Елтон Джон врятував Емінема від наркотичної залежності. Репер випустив біографію, в якій розповів, що відбувалося з ним під час вживання наркотиків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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