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Коронавірус Карантин

Міла Куніс і Ештон Катчер продають карантинне вино: відео

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Міла Куніс і Ештон Катчер - фото 1
Міла Куніс і Ештон Катчер / instagram

Відомі голлівудські актори Міла Куніс і Ештон Катчер почали випуск "карантинного вина". Про це зіркова пара розповіла в ролику, який з'явився на сторінці Катчера в Instagram.

Так, пара акторів створила колаборації з виноробнею, щоб розрядити будні на карантин" і допомогти в боротьбі з коронавірусом. І у новому відео зірки з'явилися в домашніх образах, а Міла Куніс використовувала мінімум макіяжу. Пара пожартувала про те, що в ізоляції людям залишається тільки більше пити і їсти.

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Тому Міла Куніс і Ештон Катчер у співпраці з виноробнею Battle Creek Vineyards випустили "Карантинне вино". Напій зможуть купити всі охочі на офіційному сайті. Вартість набору з двох пляшок вина становить від 38 до 50 доларів. Актори відзначили, що виручені кошти вони передадуть спеціальним фондам для боротьби з COVID-19.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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