Емілію Кларк помітили з новим бойфрендом

Обранцем зірки "Гри престолів" став режисер і письменник Чарлі Макдавелл. Пару помітили під час прогулянки по Лос-Анджелесу.

Актрису Емілію Кларк, відому за роллю Дейнеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", помітили в компанії нового бойфренда. Обранцем 32-річної знаменитості став 35-річний режисер і письменник Чарлі Макдавелл.

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Молодих людей помітили під час прогулянки по вулиці Лос-Анджелеса. Вони обіймали один одного і цілували.

На своїй сторінці в Instagram актриса також опублікувала знімок, яким вона натякає на нові відносини.

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