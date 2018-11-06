Оголошений найсексуальніший чоловік 2018 року: фото

Популярний журнал People підвів підсумки 2018 року. Глянець назвав найсексуальнішого чоловіка світу – дізнайтеся, хто ж ним став!

За версією People, у 2018 році головним секс-символом планети визнаний популярний британський актор Ідріс Ельба. 46-річний чоловік відомий за серіалами "Лютер", "Прослушка", а також фільмами "Тор", "Темна вежа", "Гра Моллі", "Месники: Війна нескінченності" та іншими.

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У 2019 році глядачі побачать Ельбу в бойовику "Хоббс і Шоу".

"Не може бути! Це правда? Звичайно, іноді я дивлюся на себе в дзеркало і думаю: "Чувак, ти дійсно дуже сексуальний сьогодні", але це лише швидкоплинне відчуття. Присудження такого звання стало для мене великим сюрпризом", – зізнався Ідріс в інтерв'ю.

У лютому цього року Ідріс зробив пропозицію своїй 29-річній дівчині Сабріні Даур. Коли ж буде весілля – актор тримає в секреті. Шлюб з Даур стане другим для знаменитості. У нього вже є дочка Ісан (16 років) від першого шлюбу, також він виховує 4-річного сина Вінстона від екс-коханої Наяни Гарт.

У 2017-му почесне звання найсексуальнішого чоловіка заслужив співак Блейк Шелтон, коханий Гвен Стефані. Загалом цей титул отримали вже 33 зірки.

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