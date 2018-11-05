Вілл Сміт показав кадри із зйомки Поганих хлопців 3

Відповідний відео-анонс виконавець головної ролі опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Американський актор і хіп-хоп виконавець Вілл Сміт анонсував зйомки третьої частини популярного бойовика Погані хлопці. Про це він сказав вуролику на своїй сторінці в Instagram.

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"Йо, йо, що я вам скажу. Що я вам скажу! Це схоже на божевілля. Але, стривайте. Це все вже офіційно", – заявив Сміт у відеоролику.

Також він і його колега по фільму Мартін Лоуренс виклали в своїх акаунтах спільні фото і кадр з фільму.

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