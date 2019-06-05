Емілія Кларк зізналась, що б забрала зі зйомок Гри престолів

Акторка Емілія Кларк, яка прославилась завдяки ролі Дейенеріс у "Грі престолів", розповіла, що дуже хотіла взяти на знімальному майданчику під час створення фінального сезону. Фанати точно б її зрозуміли!

32-річна британська акторка Емілія Кларк доволі емоційно висловлюється про останній сезон Гри престолів, а також реакцію на нього фанатів. нещодавно зірка дала інтерв'ю відомому виданню Variety та зізналась, про що шкодує. Виявилось, що Матір драконів не зуміла забрати зі зйомок одну дуже важливу для її героїні річ. Від такого "сувеніру" не відмовився б жоден з фанатів.

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"Я нічого не взяла зі знімального майданчика, дуже шкодую та злюсь. Дуже сподіваюсь, що шоураннери віддадуть мені драконяче яйце. Фінал серіалу здається чимось нереальним та абсолютно дивним. За ці десять років пройшло чимало всього. Спершу була екзистенційна криза. Хто я? Де мої дракони? Мене пробило на потужні емоції. Врешті ви бачили загальну тендітність та крихкість... Всі були зламані, коли шоу закінчилось", – розповіла Емілія. І справді, шанувальники не мають претензій до акторської гри та взагалі улюблених персонажів, адже весь негатив спрямовано на сценаристів.

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