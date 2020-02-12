Спокуслива зірка Голлівуду засвітила голі груди у прозорій сукні: гарячі фото

Сексуальна голлівудська акторка Елізабет Херлі з'явилася на світській вечірці у прозорій сукні, яку одягла на голе тіло. Пікантними фотографіями красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжих фотографіях 54-річна Елізабет Херлі позує в прозорій сукні Julien Macdonald. Попри те, що незвичайний принт прикривав інтимні місця, приховати пишні голі груди зірці все-таки не вдалося. Крім того, ефектне плаття вигідно підкреслило спокусливу фігуру акторки.

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Шанувальники, побачивши сміливий образ Елізабет, не змогли пройти повз, і засипали Елізабет компліментами.

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