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Емілі Ратажковскі показала стрункі ніжки у коротких шортах

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Ратажковскі одягнула піджак як у тата - фото 1
Ратажковскі одягнула піджак як у тата / InStyle

Модель Емілі Ратажковскі весело проводить час з подругою на баскетболі. Дівчина показала звабливе фото з події.

У 2019 році варіацій на тему піджака на подіумі і, відповідно, в гардеробах знаменитостей просто незліченна безліч.

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Одна із зоряних прихильниць оверсайзних моделей Емілі Ратажковскі, яка вміло чергує виходи в піджаках з білизняними. Чудовий доказ – похід на баскетбол разом з подругою, для якого вона вибрала олдскульний піджак в клітинку "як у тата". Щоправда, як завжди, поєднувала його модель не з брюками, а з кроп-топом і велосипедками.

Емілі Ратажковскі показала стрункі ніжки у коротких шортах - фото 322229

Днями Емілі вирішила прорекламувати свій бренд купальників на власному тілі. Тому в мережі набуває популярності відео, де зірка показує сідниці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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