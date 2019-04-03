Зваблива Емілі Ратажковскі показала фанатам сідниці: відео (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі вирішила прорекламувати свій бренд купальників на власному тілі. Тому в мережі набуває популярності відео, де зірка показує сідниці.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги. Цього разу красуня без комплексів, за якою стежать понад 22 млн користувачів Instagram, похизувалась своїми апетитними формами.

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Так зірка показала новинку серед купальників свого бренду Inamorata, обравши незвичайний ракурс. Не дивно, що за короткий час ролик оцінили більш як 2,7 млн осіб! Здається, сідниці Емілі починають захоплювати соцмережу.

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