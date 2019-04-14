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Зваблива Емілі Ратажковскі здивувала новим образом

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Зірку помітили в дощовому Нью-Йорку - фото 1
Зірку помітили в дощовому Нью-Йорку / Alpha Coders

Модель Емілі Ратажковскі поєднує кроп-топ з шубою із штучного хутра, і виглядає ідеально. Образ в стилі 90-х, який зараз в тренді.

Крім чудової фігури Емілі Ратажковскі є володаркою самобутнього стилю, в якому поєднується кітч 90-х, елегантність і спортивний шик.

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Громадськість з великим інтересом стежить за моделлю, у якій виходить в кожному образі демонструвати ідеальну форму і цілковиту розслабленість.

Так зірку помітили в дощовому Нью-Йорку. Для свого виходу вона вибрала блакитні джинси прямого крою, чорний кроп-топ в стилі 90-х і шубу зі штучного хутра. Вихід завершили окуляри "котяче око": один з головних трендів весни, в також червоні кросівки Nike.

Модель Емілі Ратажковскі поєднує кроп-топ з шубою з штучного хутра - фото 321181
Модель Емілі Ратажковскі поєднує кроп-топ з шубою з штучного хутра

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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