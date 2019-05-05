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Спокуслива Ратажковскі топлес розбурхала Instagram (18+)

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Емілі Ратажковскі роздяглась для реклами - фото 1
Емілі Ратажковскі роздяглась для реклами / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги фанатів. Цього разу дівчина похизувалась стрункою фігурою топлес.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає займатись не лише кар'єрою, а й власним брендом білизни та одягу для жінок. До того ж, красуня веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 22 мільйони підписників. І це не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо свого тіла.

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Нещодавно Емілі показала зйомки нової колекції, для яких позувала у обтислій спідниці, чобітках і періодично топлес. Модель точно знає, що найкраща реклама – на ній. Тут спекотно!

instagram.com/emrata - фото 325787
instagram.com/emrata
instagram.com/emrata - фото 325788
instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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