Емілі Ратажковскі похвалилася розкішним тілом

Модель Емілі Ратажковскі провела минулий рік пікантним фото.

Відома супермодель Емілі Ратажковскі любить радувати шанувальників пікантними фото.

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Часто на її сторінці в Instagram з'являються фото, на яких модель позує майже без одягу. Прощаючись з 2018 роком, знаменитість розмістила в соцмережі знімок, на якому вона позує в крихітному бікіні. "Бувай, 2018", – лаконічно підписала фото Емілі Ратажковскі.

Емілі Ратажковскі похвалилася розкішним тілом

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі не тільки працює над своєю кар'єрою, а й активно наповнює профіль в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що трапляється у її житті. Тому не дивно, що за красунею стежать понад 21 млн користувачів.

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