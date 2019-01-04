Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Емілі Ратажковскі похвалилася розкішним тілом

  • 28
Знаменитість розмістила в соцмережі гарячий знімок - фото 1
Знаменитість розмістила в соцмережі гарячий знімок / Stage Look

Модель Емілі Ратажковскі провела минулий рік пікантним фото.

Відома супермодель Емілі Ратажковскі любить радувати шанувальників пікантними фото.

І ще: Різдво у розпалі: Емілі Ратажковскі показала свою родину

Часто на її сторінці в Instagram з'являються фото, на яких модель позує майже без одягу. Прощаючись з 2018 роком, знаменитість розмістила в соцмережі знімок, на якому вона позує в крихітному бікіні. "Бувай, 2018", – лаконічно підписала фото Емілі Ратажковскі.

Емілі Ратажковскі похвалилася розкішним тілом - фото 299002
Емілі Ратажковскі похвалилася розкішним тілом

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі не тільки працює над своєю кар'єрою, а й активно наповнює профіль в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що трапляється у її житті. Тому не дивно, що за красунею стежать понад 21 млн користувачів.

Читайте також: Зваблива Емілі Ратажковскі показала свої форми

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 3277
Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року
  • 31.12.2018, 12:13
  • 691
Найкращі новорічні та різдвяні фільми: ТОП 20 комедій про Різдво
  • 21.12.2018, 10:29
  • 54229
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз