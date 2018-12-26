Різдво у розпалі: Емілі Ратажковскі показала свою родину

Популярна модель Емілі Ратажковскі поділилась різдвяними кадрами з родиною.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі здивувала фанатів сімейними фото на Різдвяні свята. Сонячні та безсніжні знімки з'явились на її профілі в соцмережі Instagram, де у зірки більш як 21 мільйон підписників. На честь свята Емілі зі своїм чоловіком Себастьяном Бір-Маклардо та батьками відпочивала у теплих краях, в іспанському місті Картахена. Відзначимо, що тато моделі художник, а мама – письменниця та професор.

І ще: Дженніфер Лопес показала сімейне Різдво

Гортайте галерею:

Читайте також: Меган Маркл і Кейт Міддлтон на Різдво: заціни, чий образ кращий