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Новий рік 2019 Різдво

Різдво у розпалі: Емілі Ратажковскі показала свою родину

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Емілі Ратажковскі показала родину - фото 1
Емілі Ратажковскі показала родину / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі поділилась різдвяними кадрами з родиною.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі здивувала фанатів сімейними фото на Різдвяні свята. Сонячні та безсніжні знімки з'явились на її профілі в соцмережі Instagram, де у зірки більш як 21 мільйон підписників. На честь свята Емілі зі своїм чоловіком Себастьяном Бір-Маклардо та батьками відпочивала у теплих краях, в іспанському місті Картахена. Відзначимо, що тато моделі художник, а мама – письменниця та професор.

І ще: Дженніфер Лопес показала сімейне Різдво

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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