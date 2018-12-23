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Зваблива Емілі Ратажковскі показала свої форми

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Ратажковскі показала сідниці - фото 1
Ратажковскі показала сідниці / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати фанатів спокусливими фото.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає займатись не тільки своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 21 млн підписників, і це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

І ще: Емілі Ратажковскі зачарувала ранковими фото

До того ж, Емілі обожнює демонструвати своє тіло, що підтверджують останні кадри на її акаунті. Окрім ніжного портрета дівчини можна побачити і її сідниці – ось така градація для шанувальників Ратажковскі, які засипали акторку компліментами та лайками.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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