Елтон Джон з нами – відомий британець виділив для UNITED24 понад сто тисяч доларів

Благодійний фонд британського співака та композитора Елтона Джона виділив 125 тисяч доларів для української платформи UNITED24. Гроші підуть на закупівлю для України біохімічних аналізаторів крові.

Про це повідомила пресслужба United24 на своєму каналі у Telegram.

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Elton John AIDS Foundation пожертвує через UNITED24 125 000 доларів. За ці кошти придбають 10 біохімічних аналізаторів крові, щоб усі українці, які живуть із ВІЛ, й надалі мали доступ до високоякісного догляду та лікування.

Обіцянка, яку я дав з київської сцени, залишається незмінною: я підтримуватиму народ України як ніколи раніше", – каже музикант.

EPA/UPG

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