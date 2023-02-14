Хорватський гурт виступить з піснею на Євробаченні, яку вважають насмішкою над путіним

Скандальний рок-гурт Let 3 представлятиме Хорватію на Євробаченні у Великій Британії цього року з піснею Mama ŠČ!. Гурт часто відрізняється своїми епатажними виступами.

Учасники гурту виступали на сцені в яскравих костюмах, які одночасно нагадували офіцерські мундири, а під час виступу один з них виніс на сцену муляжі ракет, пише Радіо Максимум з посиланням на BBC News Україна.

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Учасники гурту здобули перемогу на фестивалі Dora, хорватському відборі до пісенного конкурсу Євробачення-2023.

Мама купила трактор, мама цілувала придурка… цього маленького психопата, мерзенного маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я йду на війну", – йдеться у тексті пісні, яку також опублікували деякі хорватські ЗМІ.

Фанати Євробачення вже встигли інтерпретувати її як ймовірну критику президента росії володимира путіна за вторгнення до України.

Дивитися виступ гурту Let 3 з піснею "Mama ŠČ!":

Євробачення-2023 пройде у британському Ліверпулі з 9-13 травня. Україну на ньому представить гурт TVORCHI. росія та Білорусь до конкурсу не допущені.

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