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Елліот Пейдж показав своє нове фото на паспорт

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Елліот Пейдж - фото 1
Елліот Пейдж

Канадський актор Елліот Пейдж, відомий раніше як Еллен Пейдж поділився з підписниками в мережі своєю новою фотографією на паспорт.

Так, Елліот Пейдж зізнався, що після зміни статі йому вперше сподобався знімок на паспорт. Його він показав на своїй сторінці в Instagram.

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Ніколи не думав, що мені сподобається фото на паспорт, – коротко підписав фото канадський актор.

За кілька днів пост зібрав близько 1,5 мільйонів лайків та безліч компліментів в коментарях.

Елліот Пейдж показав своє нове фото на паспорт - фото 508960

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