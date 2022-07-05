Брітні Спірс в купальнику зняла незвичайне відео на пляжі

Співачка Брітні Спірс поділилась з шанувальниками шматочком зі своїх буднів у новому статусі дружини. Зараз зірка з коханим намагається насолоджуватись медовим місяцем, але далеко не все йде за планом.

40-річна американська співачка Брітні Спірс вирішила знову активно ділитись своїми буднями з шанувальниками, тож відновила профіль в інстаграмі, де має понад 41 мільйон підписників. Зараз білявка, якій не так давно вдалось вийти з-під опіки батька з гучними скандалами, насолоджується життям та своєю новою роллю дружини. Але й під час медового місяця Спірс не надто щастить, про що зірка розповіла у новому дописі.

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Дуже дощить... Я дивлюсь фільм з Метью МакКохані "Як позбутись хлопця за 10 днів", це моя улюблена комедія всіх часів. І їм фрукти, бо їсти щось гаряче зараз надто спекотно! Зате фрукти холодні та просто тануть на язику. Тож я співаю під дощем і граюсь з мокрим піском, бо це є у моєму списку. Звісно ж, під час мого медового місяця сонце не виходить. Цей момент, коли ви, прекрасні люди, кажете, що "у Каліфорнії завжди сонячно", – поділилась Брітні в описі.

А на ролику можна побачити, як співачка в яскравому купальнику намагається відпочивати на пляжі та насолоджуватись навіть не найкращою погодою. За короткий час допис зібрав понад 5 мільйонів переглядів та більше як 7 тисяч коментарів. Річ у тому, що фанати не одразу зрозуміли, що взагалі відбувається на записі, а також не помітили серйозної зливи, але компліментів про вигляд Брітні було вдосталь.

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