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Один зі способів підтримати Україну: розкішна Джулія Робертс приміряла українську сукню

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Джулія Робертс приміряла сукню від українського бренду - фото 1
Джулія Робертс приміряла сукню від українського бренду / instagram.com/juliaroberts

Чимало світових зірок усіляко намагаються допомогти Україні, в яку вдерлись російські окупанти. Хтось використовує свій голос на сцені, хтось приймає біженців - способів є чимало. І одним з них поділилась стилістка Джулії Робертс.

Популярна американська акторка Джулія Робертс продовжує захоплювати шанувальників своїм розкішним виглядом. А нещодавно зірка ще й вразила чарівною сукнею від українського бренду, яка поповнила її гардероб. Фото з Джулією показала відома стилістка Елізабет Стюарт, яка вдягає знаменитостей для червоних доріжок.

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На світлині можна побачити 54-річну акторку у романтичній сукні зі стриманим декольте, яка лише підкреслює природну вроду Робертс.

Один зі способів підтримати Україну – це купувати з України! Ми придбали цю сукню на їхньому сайті (бренду Overthesea), щоб вдягнути в Каннах, – відзначила стилістка.

Серед позитивних коментарів з'явився і комплімент від ще однієї відомої акторки Енді Макдавелл, яка теж назвала сукню красивою та висловила захват щодо нового серіалу "Gaslit" з Робертс.

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