Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Євген Коноплянка дебютував за Шахтар: фото і відео, як це було

  • 59
Євген Коноплянка - гравець Шахтаря - фото 1
Євген Коноплянка - гравець Шахтаря

Півзахисник Євген Коноплянка, який днями перейшов із Шальке в донецький Шахтар, дебютував за свою нову команду. Футболіст вийшов на поле в рамках товариського матчу проти Колоса. Дізнайтеся, чим відзначився "гірник"!

Шахтар вирішив скористатись паузою в чемпіонаті України і провів спаринг з командою Прем'єр-ліги під назвою Колос. Для тренерського штабу на чолі з Луїшу Каштру цей матч став можливістю надати ігрову практику футболістам, а також перевірити нових гравців.

До теми: Коноплянка розповів, чому перейшов у Шахтар

Новачок "гірників" Євген Коноплянка вийшов на поле в стартовому складі команди. Коно провів на полі перший тайм, упродовж якого старався бути активним, загострював гру і створив кілька моментів для партнерів по команді. Однак відзначитись голом в дебютному поєдинку йому так і не вдалося.

На перерву команди пішли з рахунком 0:0, а в другому таймі Євгена Коноплянку замінив 16-річний Олег Очеретько. Товариський поєдинок закінчився унічию.

  • Шахтар (Донецьк) – Колос (Ковалівка) – 1:1
  • Голи: Муравський, 85 – Лисенко, 52
  • Нереалізований пенальті: Тете, 42
  • Вилучення: Семеніхін, 51

Дивитись онлайн відео гри Шахтар – Колос 05-09-2019:

Нагадаємо, що Коноплянка після підписання контракту з Шахтарем відразу ж відправився в розташування збірної України і разом з партнерами по команді почав підготовку до матчу відбору на Євро 2020 проти Литви (7 вересня). Щоб дебютувати за "гірників", півзахисник із дозволу тренера Андрія Шевченка покинув табір "синьо-жовтих". Після гри Коно повернеться в збірну.

Читайте також: Ярмоленко відзначився в АПЛ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
  • 02 вересня, 19:00
  • 1302
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 754
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1731985
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт