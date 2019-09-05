Євген Коноплянка дебютував за Шахтар: фото і відео, як це було

Півзахисник Євген Коноплянка, який днями перейшов із Шальке в донецький Шахтар, дебютував за свою нову команду. Футболіст вийшов на поле в рамках товариського матчу проти Колоса. Дізнайтеся, чим відзначився "гірник"!

Шахтар вирішив скористатись паузою в чемпіонаті України і провів спаринг з командою Прем'єр-ліги під назвою Колос. Для тренерського штабу на чолі з Луїшу Каштру цей матч став можливістю надати ігрову практику футболістам, а також перевірити нових гравців.

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Новачок "гірників" Євген Коноплянка вийшов на поле в стартовому складі команди. Коно провів на полі перший тайм, упродовж якого старався бути активним, загострював гру і створив кілька моментів для партнерів по команді. Однак відзначитись голом в дебютному поєдинку йому так і не вдалося.

Дебют Коноплянки за «Шахтер» в товарищеском матче. Евгению идут наши цвета? pic.twitter.com/wIYyva1oFo — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 5, 2019

На перерву команди пішли з рахунком 0:0, а в другому таймі Євгена Коноплянку замінив 16-річний Олег Очеретько. Товариський поєдинок закінчився унічию.

Шахтар (Донецьк) – Колос (Ковалівка) – 1:1

Голи: Муравський, 85 – Лисенко, 52

Муравський, 85 – Лисенко, 52 Нереалізований пенальті: Тете, 42

Тете, 42 Вилучення: Семеніхін, 51

Дивитись онлайн відео гри Шахтар – Колос 05-09-2019:

Нагадаємо, що Коноплянка після підписання контракту з Шахтарем відразу ж відправився в розташування збірної України і разом з партнерами по команді почав підготовку до матчу відбору на Євро 2020 проти Литви (7 вересня). Щоб дебютувати за "гірників", півзахисник із дозволу тренера Андрія Шевченка покинув табір "синьо-жовтих". Після гри Коно повернеться в збірну.

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