"Поразка за крок від твоєї орди": Кароль обізвала путіна "старим людоїдом" – відео

Тіна Кароль емоційно відреагувала на масовані ракетні обстріли, які російські окупанти продовжують завдавати по українських містах. Співачка зачитала гнівний вірш, у якому нагадала, ким є кремлівський диктатор та що його чекає в Україні.

Відома українська співачка Тіна Кароль, як і всі українці, переживає жахливі ракетні обстріли з боку російських загарбників. Окупанти продовжують вдаряти по не військових об'єктах, вбиваючи мирне населення та позбавляючи електроенергії, мережі та води. Однак українців це не лякає, а лише збільшує гнів до загарбників. Саме це можна побачити і в потужній поезії Кароль, якою вона поділилась на своєму профілі у телеграмі.

І ще: "Крадуть русаки наш сонях": Kalush Orchestra анонсували новий запальний трек – відео

Так, мій вірш, а відео знімали на свій дрон для проєкту, який так і не вийшов. Хочеться ніжності і творчості, особливо у моєму щоденнику, та так болить, і вдавати, що це місце не для цього – це брехати в обличчя самій собі! Люблю і подумки поруч! Вірю в перемогу! – наголосила Кароль.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Текст потужного вірша Тіни Кароль:

Що, голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв

не родиве відроддя, помилка природи,

ти не маєш характер та вроду.

Ти отруту хильнеш у твоєму ж колі

і твої заздрісні очі заллються кров‘ю.

нікого немає, хто б служив тобі

ти і є та сама зрада сам собі.

Не прикриєшся богом,

не врятуєш себе,

ти – не Месія і не місія веде тебе.

Старий людоїд

ось так і прославишся на весь подальший людський рід.

Перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнід

тобі вже залишилось декілька днів,

інакші часи й методички не ті,

поразка за крок від твоєї орди.

Руїни й хаос чекають на землю твою,

а ми так і будемо на своєму шляху

так і будем могутні й живі

і аж ніяк непідвладні тобі.

Київ, як матір міст та околиць усіх,

материнський прокльон надсилає тобі.

Читайте також: Врятуй моє блакитне небо: Анжела Партика вразила патріотичним треком – відео