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"Поразка за крок від твоєї орди": Кароль обізвала путіна "старим людоїдом" – відео
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Тіна Кароль емоційно відреагувала на масовані ракетні обстріли, які російські окупанти продовжують завдавати по українських містах. Співачка зачитала гнівний вірш, у якому нагадала, ким є кремлівський диктатор та що його чекає в Україні.
Відома українська співачка Тіна Кароль, як і всі українці, переживає жахливі ракетні обстріли з боку російських загарбників. Окупанти продовжують вдаряти по не військових об'єктах, вбиваючи мирне населення та позбавляючи електроенергії, мережі та води. Однак українців це не лякає, а лише збільшує гнів до загарбників. Саме це можна побачити і в потужній поезії Кароль, якою вона поділилась на своєму профілі у телеграмі.
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Так, мій вірш, а відео знімали на свій дрон для проєкту, який так і не вийшов. Хочеться ніжності і творчості, особливо у моєму щоденнику, та так болить, і вдавати, що це місце не для цього – це брехати в обличчя самій собі! Люблю і подумки поруч! Вірю в перемогу! – наголосила Кароль.
Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням
Текст потужного вірша Тіни Кароль:
Що, голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв
не родиве відроддя, помилка природи,
ти не маєш характер та вроду.
Ти отруту хильнеш у твоєму ж колі
і твої заздрісні очі заллються кров‘ю.
нікого немає, хто б служив тобі
ти і є та сама зрада сам собі.
Не прикриєшся богом,
не врятуєш себе,
ти – не Месія і не місія веде тебе.
Старий людоїд
ось так і прославишся на весь подальший людський рід.
Перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнід
тобі вже залишилось декілька днів,
інакші часи й методички не ті,
поразка за крок від твоєї орди.
Руїни й хаос чекають на землю твою,
а ми так і будемо на своєму шляху
так і будем могутні й живі
і аж ніяк непідвладні тобі.
Київ, як матір міст та околиць усіх,
материнський прокльон надсилає тобі.
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