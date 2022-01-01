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Еліна Світоліна красивими фото провела 2021 рік

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Еліна Світоліна з коханим - фото 1
Еліна Світоліна з коханим / instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна попрощалася з 2021 роком. Красуня показала найяскравіші моменти минулого року.

Так тенісистка опублікувала в інстаграмі добірку фото, на яких відображені як визначні, так і не дуже для неї події, що сталися за останні 12 місяців.

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"Прощавай, 2021. З новим роком!", – написала в коментарі до посту Еліна.

Раніше найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зізналася, що зуміла здобути бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо лише завдяки характеру. Перша ракетка країни вирушила до Японії у дуже поганому фізичному та психологічному стані.

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