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Девіда Бекхема висміяли за позу на сімейному різдвяному знімку

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Сім'я Бекхемів на різдвяному фото - фото 1
Сім'я Бекхемів на різдвяному фото / instagram

Колишній півзахисник збірної Англії Девід Бекхем поділився сімейним фото у мережі. Проте у підписників зіркового футболіста знімок викликав неоднозначну реакцію.

Так, 46-річний спортсмен виклав у своєму Instagram сімейну фотографію зі святкування Різдва. На ній сам Девід, його дружина Вікторія, 16-річний Круз, 19-річний Ромео, 22-річний Бруклін та 10-річний Харпер стоять біля прикрашеної ялинки.

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Атмосфера досить урочиста: чоловіки позують у смокінгах, дочка у синій сукні, а дружина футболіста у смарагдовому вбранні. В описі Бекхем привітав шанувальників із Різдвом, однак отримав, ймовірно, не ту реакцію, на яку очікував.

Користувачі мережі звернули увагу на позу футболіста і буквально підняли його на сміх. Бекхем піднявся на носочки, щоб здаватися трохи вищим і бути приблизно одного зросту з сином Ромео. Підписників це дуже розвеселило, про що вони відразу ж почали писати у коментарях:

  • "Дуже гарне сімейне фото! І розумний хід із носочками, Девіде".
  • "Він ніяк не може змиритися з тим, що Ромео його переріс".
  • "Девід на носочках – це дуже смішно".
  • "Тато навшпиньках прекрасний".
Девіда Бекхема висміяли за позу на сімейному різдвяному знімку - фото 489993

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