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MARUV 8 березня

Еліна Світоліна здивувала фанатів інтимним знімком

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Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / instagram

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна розбурхала своїх підписників у соціальній мережі Instagram, виклавши провокаційне фото.

Спортсменка похизувалася знімком з басейну. Еліна позувала в чорному купальнику при цьому стоячи спиною до фотографа. "Свіжість", – коротко підписала знімок Світоліна.

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Шанувальники спортсменки висловили своє захоплення тенісисткою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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