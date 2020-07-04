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Елементарні звички, які допомагають скинути зайву вагу

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Дієта - фото 1
Дієта / lifehacker

Довгострокове схуднення з користю для здоров'я передбачає збалансоване харчування і дотримання певних правил.

Пийте воду

Вода виводить токсини, прискорює обмін речовин, а крім того, заповнює шлунок: після випитої склянки води ви з'їсте набагато менше. Є ще й такий момент: багато хто плутає голод зі спрагою, і, випивши склянку води, з подивом виявляють, що їсти вже не хочуть.

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Тут є два основних правила. По-перше, мова йде не про газовану воду, каву і компот, а про звичайну чисту питну воду. По-друге, пити воду треба грамотно, дотримуючись питного режиму.

Не пийте калорії

Це продовження першого пункту. Коли дієтологи радять не пити калорії, мова йде не тільки про солодку газовану воду, але і соки, солодкі йогурти тощо.

Не зловживайте соняшниковою олією

Олію в салат не лийте з пляшки, а відміряйте ложкою, бажано чайною. В іншому випадку, щедро плеснувши в салат корисної оливкової олії, ви можете її легким рухом руки перетворити з легкої вечері на страву, що містить чверть добової норми калорій.

Елементарні звички, які допомагають скинути зайву вагу - фото 413934

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Джерело: lifehacker
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