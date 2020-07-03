Названі корисні властивості соєвого білка

Соєвий білок – чудове рослинне джерело всіх незамінних амінокислот, які позитивно впливають на життєво важливі функції організму.

Соєвий білок має високу енергетичну цінність, підтримує синтез гормонів і сприяє поглинанню поживних речовин. Крім того, його вживання ефективно позначається на відновленні м'язів після фізичної підготовки, захисту організму від вільних радикалів і схудненні.

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Покращує травлення

Завдяки високому вмісту вітамінів групи В соєвий білок бере участь у ферментативних процесах, які допомагають забезпечити оптимальний процес травлення. Також він важливий для синтезу жирних кислот, оптимізації роботи імунної системи і запобігання запальних захворювань кишечника.

Регулює холестерин

Завдяки лецитину (природному емульгатору) цей рослинний білок допомагає контролювати високий рівень холестерину. Він збільшує секрецію ліпопротеїдів високої щільності, які відомі своєю здатністю видаляти шкідливі ліпіди з артерій.

Підтримує формування м'язової маси

Без сумніву, це одна з головних переваг соєвого білка. З огляду на збалансований запас незамінних амінокислот, він ідеально підходить для збільшення м'язової маси. Його засвоєння допомагає зменшити деградацію волокон і запобігає втомі після тренування.

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