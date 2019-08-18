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Електровелосипеди такі ж корисні, як і звичайні: дослідження

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Власники електровелосипедів долають більші дистанції - фото 1
Власники електровелосипедів долають більші дистанції

Якщо вам завжди здавалося, що електровелосипеди – транспорт для лінивих, то ми змушені вас розчарувати. Європейські вчені проаналізували стан майже 10 тисяч мешканців семи країн ЄС – активних користувачів звичайних і електровелосипедів. Результати виявилися не такими вже й однозначними.

Виявилося, що в перерахунку на метаболічний еквівалент (що характеризує величину фізичних навантажень через споживання кисню на одиницю маси тіла) середньостатистичний власник електричного велосипеда отримує приблизно таке ж навантаження, що і власник звичайного. Приблизно однаковими виявилися і індекси маси тіла (BMI) для тих і інших, у середньому склавши 23,8 для користувачів електробайків і 24,8 – у звичайних велосипедистів.

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Судячи з усього, ці ефекти пов'язані з тривалістю та дистанцією поїздок: електробайк простіше використовувати на довших дистанціях, в тому числі для щоденних поїздок на роботу і назад. В результаті середня відстань поїздки на них досягає 9,4 кілометра, тоді як у поїздок на звичайному велосипеді – тільки 4,8 кілометра.

Електровелосипеди сприяють фізичній активності - фото 348457
Електровелосипеди сприяють фізичній активності

Таким чином, дані свідчать, що перехід від суспільного і особистого автотранспорту до електробайка веде до істотного підвищення фізичної активності, тоді як втрати в активності при переході від велосипедів до електробайків менш значущі, – резюмують автори.

Утім, якщо ви не готові пересідати на електровелосипед – зверніть увагу на електросамокат. Щоправда, він вам фізичних навантажень майже не принесе. Ну, хіба будете носити його всюди з собою!

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Джерело: Transportation Research Interdisciplinary Perspectives
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