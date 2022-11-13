Як пішоходам залишатись помітними для водіїв у темний час доби

Патрульна поліція Кривого Рогу нагадала українцям, що через відсутність світла та загалом у режимі економії електроенергії та світломаскування, вулиці наших міст стали менш освітлені. Читайте далі та дізнайтеся, як в умовах такої необхідності бути помітними на дорозі!

Фахівці зазначають, що у режимі економії електроенергії та світломаскування вулиці наших міст стали менш освітлені, через необхідність. Також важливо, що в таких умовах потрібно бути вдвічі обережнішими на дорогах, особливо пішоходам.

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Як пішоходам залишатись помітними для водіїв у темний час доби:

Обирати світлі речі. Необов'язково білі, але світлих кольорів має бути половина одягу – куртка чи штани.

Придбати світловідбивні елементи одягу: браслет, стрічка на рюкзак, жилет. Світловідбивачі зменшують ризик наїзду авто на пішохода в шість разів.

Придбати для своїх домашніх улюбленців нашийники, що світяться, або одяг зі світловідбивними елементами.

Розміщувати світловідбивні елементи з боку руху автомобіля стосовно вас, а краще – з обох боків. Розміщувати на рівні зору водія. Дітям – на рівні голови, корпусу і рук, через менший зріст діти менш помітні на дорогах. Розміщувати на рухливих частинах тіла (передпліччя, гомілки, зап'ястки, щиколотки).

Пам'ятати, що найкраще помітні елементи жовтого кольору та розміром більш як 15 см кв.

Не носити навушники на дорогах.

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