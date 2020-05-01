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Унікальний універсал Tesla виставили на продаж: його ціна захмарна

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Універсал Tesla Model S побудували на замовлення - фото 1
Універсал Tesla Model S побудували на замовлення

Електричний ліфтбек Tesla Model S, перероблений на шутінг-брейк, з'явився у нідерландського дилера JB Classic Cars. За електромобіль, побудований у 2018 році кузовним ательє RemetzCar, просять 224 521 євро.

Конвертувати ліфтбек Model S на стильний універсал захотів нинішній власник автомобіля, колекціонер Флоріс де Раадт.

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Унікальний універсал Tesla виставили на продаж: його ціна захмарна - фото 401377
Унікальний універсал Tesla виставили на продаж: його ціна захмарна - фото 401379

Опрацювання дизайну він доручив студії Niels van Roij, а будівництво – місцевому ательє RemetzCar. Його працівникам довелося виготовити з алюмінію нові кузовні панелі, змінити форму задньої стійки та даху, модифікувати віконні ущільнювачі, а також з нуля зробити задні двері з інтегрованим спойлером, двірником і стоп-сигналом.

Унікальний універсал Tesla виставили на продаж: його ціна захмарна - фото 401382
Унікальний універсал Tesla виставили на продаж: його ціна захмарна - фото 401381
Унікальний універсал Tesla виставили на продаж: його ціна захмарна - фото 401378

Після закінчення робіт над універсалом Tesla автомобільні проєкти Niels van Roij виділили в окремий бізнес. Зараз в портфоліо компанії є тридверний Range Rover, який отримав назву Adventum Coupe, і універсал у стилі Ferrari 250 GT SWB Breadvan. Останній ще далекий від завершення, але студія регулярно звітує про досягнення.

Унікальний універсал Tesla виставили на продаж: його ціна захмарна - фото 401380
Унікальний універсал Tesla виставили на продаж: його ціна захмарна - фото 401375
Унікальний універсал Tesla виставили на продаж: його ціна захмарна - фото 401376

Ще один універсал Tesla Model S у 2017 році представила британська компанія Qwest. Її фахівці наростили задню частину електрокара за допомогою вуглепластикових панелей, а для того, щоб правильно розташувати електронну "начинку" системи автопілота, навіть консультувалися з інженерами Tesla.

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Джерело: JBclassiccars
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