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Власник Tesla замкнув викрадача всередині авто за допомогою смартфона

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Власник Tesla замкнув викрадача всередині авто за допомогою смартфона - фото 1

В американському штаті Каліфорнія сталося курйозне затримання викрадача електромобіля Tesla. Автовласник просто замкнув зі свого смартфона зловмисника в салоні машини і викликав поліцію. Подія трапилася на парковці торгового центру.

Ось як розвивалися події: у своїй Tesla Model 3 сидів власник, коли до електрокара підійшов невідомий, відчинив дверцята водія і сказав, щоб той покинув салон. Чоловік вирішив не чинити опору, спокійно вийшов і дозволив злочинцеві сісти за кермо його електромобіля, завести його і почати рух.

І ще: У новій Tesla Model 3 відвалився кермо під час руху: фотофакт

Тоді власник скористався спеціальним додатком на своєму смартфоні і заблокував рух Tesla, а заодно закрив автокрадія у салоні. Поліцейські, які прибули на місце події, побачили злочинця, який поводився абсолютно неадекватно. Пізніше виявилося, що викрадач, 21-річний Чарлі Сміт, був в стані алкогольного сп'яніння. Йому пред'явили звинувачення в угоні і заарештували.

Tesla Model 3 була представлена у 2016 році. Крім блокування дверей і регулювання роботи двигуна, зі смартфона можна також знайти свій електрокар по геолокації, перевірити рівень заряду акумулятора і "покликати" Tesla, яка доїде до власника за допомогою автопілота.

Читайте також: Автопілот Tesla став рекордно безпечним: статистика тішить

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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