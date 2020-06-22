Електричний позашляховик Volkswagen показали на фото

Після недавнього зливу в мережу першого фото Volkswagen ID.4 без камуфляжу просочилися нові зображення. Цього разу електричний позашляховик можна розглянути в хорошій якості.

Кілька днів тому в мережі з'явилися фотографії ID.4 з китайської сертифікаційної бази, але зображення були поганої якості. Зараз же йдеться про нову порцію кадрів. На них зображений червоний електричний кросовер Volkswagen у версії ID.4X. Попередньо, так само буде виглядати й глобальна версія ID.4. У Китаї, крім вищезгаданого електричного кросовера, з'явиться ще й інший варіант новинки – ID.4 Crozz.

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Кросовер ID.4X побудують на платформі MEB. Для китайського ринку новинка буде задньопривідною з електромотором потужністю 204 к.с. Максимальну швидкість при цьому обмежать на позначці у 160 км/год. Повного заряду акумулятора вистачить на 500 км шляху. Виробник обіцяє появу двомоторних повнопривідних варіантів. Дебют новинки запланований на друге півріччя 2020 року.

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