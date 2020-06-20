BMW представили новий спортивний седан M5 2021

Всього за тиждень після презентації оновленої 5-Series BMW офіційно представила спортивну версію M5. Заряджений седан отримав купу аналогічних змін, і в основному вони торкнулися зовнішнього вигляду.

В оновленій BMW M5 така ж нова радіаторна решітка, як у звичайній 5-Серії. Крім того, змінилися форма переднього бампера і оптика (вони додали в агресивності), а ззаду з'явилися ліхтарі з тривимірним малюнком.

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У хардкорній версії BMW M5 Competition традиційно замість хрому присутні чорні акценти, а також глушники того ж кольору. За бажанням замовника седан може бути оснащений спортивною вихлопною системою з вбудованими клапанами для регулювання "рику". Крім того, M5 тепер доступний в 5 нових кольорах і з 20-дюймовими колесами знайомими від спорт-купе M8. Головним нововведенням в інтер'єрі BMW M5 стала поява 12,3-дюймового екрану системи мультимедіа.

Під капотом BMW M5 і раніше був 4,4-літровий V8 з турбонаддувом, який видає 600 кінських сил і 750 Нм., але якщо зупинитися на версії M5 Competition, то її покупець може розраховувати на віддачу 625 к.с. Стандартний M5 розганяється до сотні за 3,4 секунди, в той час як M5 Competition досягає цієї позначки за 3,3 сек.

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