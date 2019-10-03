Tesla почали масово потрапляти в аварії після нової прошивки: водії діляться відео

Електромобілі Tesla з моменту запуску вважалися еталоном якості серед електричних авто. Але не все так гладко з цими електрокарами, як здається на перший погляд. Власники Tesla подають масові скарги на виробника через розбиті машини після чергового оновлення.

Глобальне оновлення Tesla наробило багато шуму в мережі. Але зараз почали "вилазити" баги прошивки. У нову версію програмного забезпечення вбудували систему віддаленого автопілотування Smart Summon, яка відправляє автомобіль з паркувального місця прямо до водія.

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Як з'ясувалося, функціонує оновлення некоректно. Автомобіль в режимі автопілот рухається по небезпечній траєкторії: деякі моделі вже потрапили в аварії, інші змогли зупинитися в лічених сантиметрах від перешкоди. У мережі вже з'явилися відеоролики від водіїв, які скористалися цією функцією.

Компанія Tesla відреагувала на скарги власників електрокарів і повідомила, що водії самі несуть відповідальність за електрокар при використанні функції автопілота Smart Summon. Американський виробник рекомендує дійти до машини самостійно, особливо, якщо на дорозі надто багато перешкод.

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