Елайджа Вуд святкує 40 років: добірка найкращих фільмів з іменинником

28 січня Елайджа Вуд відзначає День народження! Цьогоріч в актора ювілей – йому виповнюється 40 роки. З цієї нагоди підготували для вас найкращі фільми з Вудом, які зробили його знаменитим серед глядачів популярних фільмів.

Холістичне детективне агентство Дірка Джентлі

Оригінальна назва: Dirk Gently's Holistic Detective Agency

Жанр: телесеріал

Рік: 2016-2017

Країна: США, Канада

Тривалість: 2 сезони, 18 серій

Сюжет. Телесеріал зняли за мотивами творів фантаста Дугласа Адамса. Головний герой – ексцентричний детектив Дірк Джентлі. Його особливість він сповідує холізм, тобто вважає, що є всесвітній зв'язок всього зі всім. Його помічником став Тодд Броцман, який випадково (невипадково) зустрівся з детективом. Тепер вони разом ведуть розслідування надприродних кримінальних справ.

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Довіра

Оригінальна назва: The Trust

Жанр: чорна комедія, детектив, драма

Рік: 2016

Країна: США

Тривалість: 93 хв

Режисер: Алекс Брюєр, Бен Брюєр

Сюжет. Головні герої – Джим Стоун та Девід Уотерс – можуть бути поліціянтами, але вони не є героїчними слідчими, які щотижня розкривають справи про вбивства або саджають лиходіїв за ґрати. Натомість вони проводять свою монотонну повсякденну роботу в офісі над адміністративною роботою і заробляють додатково один-два долари, продаючи вкрадене іншим копам. Якось вони натрапляють на таємничий сейф і вирішують спробувати свої сили у пограбуванні.

Місто гріхів

Оригінальна назва: Sin City

Жанр: кримінальний трилер

Рік: 2005

Країна: США

Тривалість: 124 хв

Режисер: Роберт Родрігес, Френк Міллер

Сюжет. Цей фільм про темне і жалюгідне місто Басін-Сіті. Сюжет розповідає про трьох різних людей, усіх охоплені жорстокою корупцією.

Володар перснів: Хранителі Персня

Оригінальна назва: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Жанр: фентезі, пригоди

Рік: 2001

Країна: Нова Зеландія, США

Тривалість: 228 хв

Режисер: Пітер Джексон

Сюжет. У маленькому селі в Ширі молодому Гобіту, на ім'я Фродо, довірили старовинний Перстень. Тепер він повинен почати епічний квест, щоб знищити його.

Пригоди Гека Фінна

Оригінальна назва: The Adventures of Huck Finn

Жанр: пригодницький, дитячий, кінокомедія

Рік: 1993

Країна: США

Тривалість: 108 хв

Режисер: Стівен Соммерс

Сюжет. Гекльберрі Фінн – хлопець-авантюрист. Він потрапляє у пута цивілізаційного світу, намагається рятуватися від егоїстичного плану батька, плаваючи на плоту річкою Міссісіпі. Супроводжує його Джим, раб, який тікає від продажу. Разом вони поєднують дружбу, яка веде їх через страшні події та захопливі пригоди.

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