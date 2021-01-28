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Елайджа Вуд святкує 40 років: добірка найкращих фільмів з іменинником
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28 січня Елайджа Вуд відзначає День народження! Цьогоріч в актора ювілей – йому виповнюється 40 роки. З цієї нагоди підготували для вас найкращі фільми з Вудом, які зробили його знаменитим серед глядачів популярних фільмів.
Холістичне детективне агентство Дірка Джентлі
- Оригінальна назва: Dirk Gently's Holistic Detective Agency
- Жанр: телесеріал
- Рік: 2016-2017
- Країна: США, Канада
- Тривалість: 2 сезони, 18 серій
Сюжет. Телесеріал зняли за мотивами творів фантаста Дугласа Адамса. Головний герой – ексцентричний детектив Дірк Джентлі. Його особливість він сповідує холізм, тобто вважає, що є всесвітній зв'язок всього зі всім. Його помічником став Тодд Броцман, який випадково (невипадково) зустрівся з детективом. Тепер вони разом ведуть розслідування надприродних кримінальних справ.
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Довіра
- Оригінальна назва: The Trust
- Жанр: чорна комедія, детектив, драма
- Рік: 2016
- Країна: США
- Тривалість: 93 хв
- Режисер: Алекс Брюєр, Бен Брюєр
Сюжет. Головні герої – Джим Стоун та Девід Уотерс – можуть бути поліціянтами, але вони не є героїчними слідчими, які щотижня розкривають справи про вбивства або саджають лиходіїв за ґрати. Натомість вони проводять свою монотонну повсякденну роботу в офісі над адміністративною роботою і заробляють додатково один-два долари, продаючи вкрадене іншим копам. Якось вони натрапляють на таємничий сейф і вирішують спробувати свої сили у пограбуванні.
Місто гріхів
- Оригінальна назва: Sin City
- Жанр: кримінальний трилер
- Рік: 2005
- Країна: США
- Тривалість: 124 хв
- Режисер: Роберт Родрігес, Френк Міллер
Сюжет. Цей фільм про темне і жалюгідне місто Басін-Сіті. Сюжет розповідає про трьох різних людей, усіх охоплені жорстокою корупцією.
Володар перснів: Хранителі Персня
- Оригінальна назва: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
- Жанр: фентезі, пригоди
- Рік: 2001
- Країна: Нова Зеландія, США
- Тривалість: 228 хв
- Режисер: Пітер Джексон
Сюжет. У маленькому селі в Ширі молодому Гобіту, на ім'я Фродо, довірили старовинний Перстень. Тепер він повинен почати епічний квест, щоб знищити його.
Пригоди Гека Фінна
- Оригінальна назва: The Adventures of Huck Finn
- Жанр: пригодницький, дитячий, кінокомедія
- Рік: 1993
- Країна: США
- Тривалість: 108 хв
- Режисер: Стівен Соммерс
Сюжет. Гекльберрі Фінн – хлопець-авантюрист. Він потрапляє у пута цивілізаційного світу, намагається рятуватися від егоїстичного плану батька, плаваючи на плоту річкою Міссісіпі. Супроводжує його Джим, раб, який тікає від продажу. Разом вони поєднують дружбу, яка веде їх через страшні події та захопливі пригоди.
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