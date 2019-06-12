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Екзотична красуня вразила шанувальників пишними формами

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Модель Тіна Кунакі - фото 1
Модель Тіна Кунакі / instagram

Відома модель Тіна Кунакі, яка у квітні подарувала своєму чоловікові – знаменитому акторові Венсану Касселю – дочку Амазоні, вже повністю прийшла в форму і почала активно публікувати в Instagram гарячі знімки. Так, красуня поділилася новими відвертими пляжними фото.

Тіна завжди вражала шанувальників стрункістю і підтягнутою фігурою. Як вдалося з'ясувати журналістам, відновити свою форму після пологів їй допомогли регулярні тренування, а також збалансоване харчування.

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А нещодавно знаменита красуня опублікувала нове селфі з пляжу. Дівчина лежить на шезлонгу в білому топі, який підкреслює її засмаглу шкіру і апетиті форми. На обличчі в неї – ні грама косметики, волосся прибране, а на шиї красується підвіска з смарагдом. Швидше за все, ланцюжок – подарунок Венсана, бо дівчина відзначила його на фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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