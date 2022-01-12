Зберігайте цибулю правильно: кілька корисних порад для господинь

Цибуля є на кухні у кожного, адже цей овоч додається ледь не до кожної страви. І аби вона була довше свіжою або ж смачною, важливо знати, як зберігати і сиру, і готову цибулю. Ділимося корисною шпаргалкою.

Де найкраще тримати сиру цибулю

Як пише INSIDER, цибулю потрібно зберігати у холодному, сухому, темному і добре провітрюваному приміщенні або шафі. Заборонено тримати овоч у пластикових або тканинних мішках, а також у пакеті.

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Нарізану сиру цибулю слід пересипати у герметичний контейнер та відправити у холодильник. Так вона буде свіжою від до 10 днів. Очищену цибулю потрібно зберігати так само.

Як зберігати приготовану цибулю

Готовий овоч краще покласти у холодильник протягом двох годин після приготування. Все тому, щоб уникнути зростання бактерій. Зберігати її можна у герметичному контейнері приблизно від трьох до п'яти днів.

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