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Заправка для борщу на зиму: простий покроковий рецепт

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Заправка для борщу на зиму - фото 1
Заправка для борщу на зиму

Влітку, коли є багато свіжих та бюджетних овочів, найкраще братися за заготовки на зиму. Не забудьте приготувати й смачну заправку для борщу. Простим рецептом ділимося на Радіо MAXIMUM.

Борщ смакує в будь-яку пору року. Якщо ж його готувати взимку, то смачніша страви виходить тоді, коли додати власноруч заготовлену заправку.

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Цей рецепт розрахований на 12 баночок по 0,5 літра. Якщо ви хочете запастись такими заправками на всю зиму – збільшуйте кількість інгредієнтів пропорційно.

Як приготувати заправку до борщу

Інгредієнти:

  • Буряк – 3 кілограми
  • Морква – 1 кілограм
  • Цибуля – 1 кілограм
  • Перець болгарський – 1 кілограм
  • Помідори – 1 кілограм
  • Цукор – 1 склянка
  • Сіль – 3 столові ложки
  • Рослинна олія – ​​1 склянка
  • Оцет (9%) – 125 мілілітрів

Заправка для борщу на зиму: простий покроковий рецепт - фото 509764

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі промийте та очистіть від шкірки. Цибулю наріжте півкільцями чи кубиками – як вам більше подобається. Буряк та моркву натріть на великій тертці.
  2. Болгарський перець наріжте тонкою соломкою чи пластинками. Помідори розділіть на чотири частини або наріжте тонкими кружальцями.
  3. Усі овочі викладіть в каструлю шарами: цибуля – буряк – морква – помідори – болгарський перець. Зверху засипте сіллю, цукром, додайте оцет та олію.
  4. Каструлю поставте на невеликий вогонь і зачекайте, доки овочі пустять сік. Тоді перемішайте та варіть ще 25-30 хвилин на середньому вогні.
  5. Готову гарячу заправку розлийте по стерилізованих банках та закрийте. Зберігати банки можна у темному та прохолодному місці.

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