Заправка для борщу на зиму: простий покроковий рецепт

Влітку, коли є багато свіжих та бюджетних овочів, найкраще братися за заготовки на зиму. Не забудьте приготувати й смачну заправку для борщу. Простим рецептом ділимося на Радіо MAXIMUM.

Борщ смакує в будь-яку пору року. Якщо ж його готувати взимку, то смачніша страви виходить тоді, коли додати власноруч заготовлену заправку.

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Цей рецепт розрахований на 12 баночок по 0,5 літра. Якщо ви хочете запастись такими заправками на всю зиму – збільшуйте кількість інгредієнтів пропорційно.

Як приготувати заправку до борщу

Інгредієнти:

Буряк – 3 кілограми

Морква – 1 кілограм

Цибуля – 1 кілограм

Перець болгарський – 1 кілограм

Помідори – 1 кілограм

Цукор – 1 склянка

Сіль – 3 столові ложки

Рослинна олія – ​​1 склянка

Оцет (9%) – 125 мілілітрів

Спосіб приготування:

Всі овочі промийте та очистіть від шкірки. Цибулю наріжте півкільцями чи кубиками – як вам більше подобається. Буряк та моркву натріть на великій тертці. Болгарський перець наріжте тонкою соломкою чи пластинками. Помідори розділіть на чотири частини або наріжте тонкими кружальцями. Усі овочі викладіть в каструлю шарами: цибуля – буряк – морква – помідори – болгарський перець. Зверху засипте сіллю, цукром, додайте оцет та олію. Каструлю поставте на невеликий вогонь і зачекайте, доки овочі пустять сік. Тоді перемішайте та варіть ще 25-30 хвилин на середньому вогні. Готову гарячу заправку розлийте по стерилізованих банках та закрийте. Зберігати банки можна у темному та прохолодному місці.

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