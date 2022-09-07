Як приготувати картопляні котлети в клярі: оригінальний рецепт

Картоплю варять, смажать, тушкують, запікають та готують з неї безліч різних самостійних страв. І ми маємо ще один рецепт для любителів картоплі – розповідаємо як приготувати з неї котлети.

Картопляні котлети ідеально підійдуть для обіду, вечері і просто для перекусу. Доповнити їх можна улюбленими овочами, грибами і навіть м'ясними стравами. Оригінальним рецептом котлет в клярі поділилася кулінарка Світлана на своїй сторінці в Instagram.

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Як приготувати картопляні котлети: покроковий рецепт

Інгредієнти:

картопля – 3 – 4 штуки;

сир твердий – 100 грамів;

кріп – пучок;

приправа для курки – на ваш смак;

яйця – 2 штуки;

борошно - 2 столові ложки;

вода – 1 столова ложка;

сіль – на ваш смак;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю, зробіть пюре, додавши подрібнений кріп, твердий натертий сир і спеції. Відставте пюре остигати, а тим часом приготуйте кляр. Для цього змішайте яйце із сіллю та водою, всипте борошно і добре перемішайте. Сформуйте котлети та кожну обваляйте в клярі. Обсмажте з двох сторін до готовності на розігрітій сковороді.

Смачного!

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