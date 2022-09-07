Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Як приготувати картопляні котлети в клярі: оригінальний рецепт

  • 78
Як приготувати картопляні котлети в клярі: оригінальний рецепт - фото 1

Картоплю варять, смажать, тушкують, запікають та готують з неї безліч різних самостійних страв. І ми маємо ще один рецепт для любителів картоплі – розповідаємо як приготувати з неї котлети.

Картопляні котлети ідеально підійдуть для обіду, вечері і просто для перекусу. Доповнити їх можна улюбленими овочами, грибами і навіть м'ясними стравами. Оригінальним рецептом котлет в клярі поділилася кулінарка Світлана на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Гарбузова каша з рисом на молоці: покроковий рецепт осінньої страви – відео

Як приготувати картопляні котлети: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • картопля – 3 – 4 штуки;
  • сир твердий – 100 грамів;
  • кріп – пучок;
  • приправа для курки – на ваш смак;
  • яйця – 2 штуки;
  • борошно - 2 столові ложки;
  • вода – 1 столова ложка;
  • сіль – на ваш смак;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть картоплю, зробіть пюре, додавши подрібнений кріп, твердий натертий сир і спеції.
  2. Відставте пюре остигати, а тим часом приготуйте кляр. Для цього змішайте яйце із сіллю та водою, всипте борошно і добре перемішайте.
  3. Сформуйте котлети та кожну обваляйте в клярі.
  4. Обсмажте з двох сторін до готовності на розігрітій сковороді.

Смачного!

Читайте також: Як приготувати печінку вдома, аби страва вийшла соковитою та без гірчинки

пропозиції партнерів
Новини