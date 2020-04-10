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Екстремальний Aston Martin з 90-х пустять з молотка
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На торгах аукціонного дому Sotheby's в Ессені виставлять колись найпотужніший Aston Martin – Vantage V600. Усього таких машин, оснащених компресорним двигуном, що видає 608 кінських сил, побудували 81 екземпляр. Купе проїхало 18 тисяч км, зберегло оригінальне забарвлення кузова й оздоблення салону.
У 90-х індексом V600 позначалася найекстремальніша модифікація Aston Martin Vantage, що пройшла через заводську програму апгрейда.
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Пакет доопрацювань тодішнього флагмана британців охоплював установку двох механічних нагнітачів Eaton M90, гальм AP Racing з шестипоршневими супортами, пружин Eibach, амортизаторів Koni і жорсткішого стабілізатора поперечної стійкості.
Компресорний мотор на Vantage V600 видавав 608 сил і 814 Нм моменту, розганяючи купе до 100 кілометрів на годину за 4,18 секунди. Звичайний Vantage міг похвалитися 550 силами (745 Нм) і трохи скромнішою динамікою – усього 4,6 секунди до першої "сотні".
Вважається, що через заводську тюнінг-програму пройшов усього 81 автомобіль, тому кожен екземпляр V600 цінується дуже високо.
Саме цей екземпляр спорткара, крім основних доробок, отримав модернізовані елементи шасі, спортивний вихлоп і кермо Nardi. А пізніше – "механіку" Tremec, новий спідометр і сидіння від Vanquish.
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