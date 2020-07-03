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Екстремальна фотосесія: у США хвиля змила молодят в океан (епічне відео)

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Екстремальна фотосесія: у США хвиля змила молодят в океан (епічне відео) - фото 1

На який тільки ризик не підуть наречені заради ефектного фото? Так, пара готувалася до селфі на березі океану, коли їх несподівано змила велика хвиля. Дивіться на відео, як все було.

В американському місті Лагуна-Біч, що у штаті Каліфорнія, величезна хвиля раптово накрила молодят і забрала їх в океан у цей момент, коли пара на березі фотографувалася.

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Те, що люди опинилися у воді, помітили очевидці, які одразу ж викликали рятувальників. Молодих людей витягли на берег. Ніхто не постраждав. Молодята заявили, що вони готувалися до зйомки і не звернули увагу на хвилю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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