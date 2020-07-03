Екстремальна фотосесія: у США хвиля змила молодят в океан (епічне відео)

На який тільки ризик не підуть наречені заради ефектного фото? Так, пара готувалася до селфі на березі океану, коли їх несподівано змила велика хвиля. Дивіться на відео, як все було.

В американському місті Лагуна-Біч, що у штаті Каліфорнія, величезна хвиля раптово накрила молодят і забрала їх в океан у цей момент, коли пара на березі фотографувалася.

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Те, що люди опинилися у воді, помітили очевидці, які одразу ж викликали рятувальників. Молодих людей витягли на берег. Ніхто не постраждав. Молодята заявили, що вони готувалися до зйомки і не звернули увагу на хвилю.

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