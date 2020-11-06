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Холостячка

Модель Playboy оголила пишні груди перед незнайомцем у супермаркеті: відео реакції хлопця

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Модель Playboy оголила пишні груди перед незнайомцем у супермаркеті: відео реакції хлопця - фото 1

25-річна манекенниця Аманда Мартін, яка прославилася завдяки відвертим зйомкам для чоловічого журналу Playboy, влаштувала провокацію в супермаркеті. Дівчина оголила груди перед незнайомцем і зняла це на відео.

На опублікованому відео показано, як Аманда в синіх лосинах йде уздовж торгових полиць з продуктовим візком. Потім модель розстібає джинсову куртку перед незнайомцем. При цьому на ній немає бюстгальтера, тож дівчина оголює пишні груди на очах відвідувача магазину.

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Реакція хлопця розсмішила шанувальників Аманди Мартін. У коментарях під відео вони почали жартувати і висміювати цю провокацію.

Щоб подивитися відео, гортайте галерею:

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Джерело: dailystar
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