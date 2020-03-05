Експерти Tinder допомагатимуть створити ідеальний профіль

Додаток для знайомств Tinder запускає новий сервіс Tinder Concierge. Усього за $ 20 співробітники компанії допоможуть користувачам "прокачати" профіль для ефективнішого пошуку другої половинки.

Інших подробиць у компанії Tinder поки не повідомляють.

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Ми весь час думаємо про те, як допомогти членам нашої спільноти максимально ефективно використовувати Tinder, тому постійно тестуємо нові способи та розробляємо рекомендації, які допоможуть користувачам досягти їх цілей, – прокоментували в Tinder.

У Tinder вже є послуги, що надаються на платній основі. Це преміум-підписки Tinder Plus і Tinder Gold. Перша пропонує безлімітну кількість лайків і суперлайків на день, а також можливість скасувати останній свайп. Крім перерахованих функцій Tinder Gold дозволяє бачити, хто лайкнув ваш профіль.

Експерти обіцяють, що анкети будуть успішнішими

Раніше у мережі показали, як виглядають звичайні іспанські хлопці в Tinder. Побачити в Tinder хлопців, як з обкладинки Плейбоя, тут дуже просто. І вони такі не тільки на фотографіях, але і в житті: на вулицях, у кафе, в метро. Подивіться, як виглядають місцеві Хуани, коли їм вже за 30. Доглянуті, стильні, з накачаним тілом, ідеальної щетиною і чарівною усмішкою, очі розбігаються. При чому красені там бувають різні. Однак з їх ментальним небажанням вирішувати якісь проблеми вони навряд чи будуть морочитися зі стосунками на відстані, особливо до сорока років (за рідкісними винятками).

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