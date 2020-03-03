Якщо жінка пише такі СМС, вона закохана у вас по вуха

Навчитися читати між рядків і розуміти, що ж насправді хоче від вас співрозмовник – дуже важливо. Якщо жінка пише такі повідомлення, то швидше за все, вона безмірно вас любить!

Мені дійсно подобається, як ти... Якщо кохана обсипає вас компліментами, це хороший знак. Найімовірніше вона хоче змінити вас, підняти вашу самооцінку, щоб ви навчилися любити себе і все що ви робите в цьому житті.

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Я побачила це..., і це нагадало мені про тебе (нас). Вона просто хоче вам нагадати про приємні моменти, які були в ваших стосунках. І змусити вас усміхнутися, особливо якщо таке повідомлення приходить у важкий для вас період.

Я сумую за тобою. Вона думає про вас і не може не дати тобі зрозуміти, що сумує за вами. Вона завжди хоче проводити час з вами. Можливо це звучить дивно. Але, нудьгує вона, не тому що їй нудно і нема чим зайняти себе. А тому, що все, щоб вона не робила без вас не має сенсу.

"Добрий ранок!" або "Солодких снів". Якщо вона пише ці слова, значить в першу чергу думає про вас. І ви той, з кого починається її день.

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